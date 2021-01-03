2021/01/03 | 13:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية امين بغداد.. معرض الملصق للفنانين العراقيين سيتم افتتاحه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية امين بغداد.. معرض الملصق للفنانين العراقيين سيتم افتتاحه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعاية امين بغداد.. معرض الملصق للفنانين العراقيين سيتم افتتاحه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).