2021/01/03 | 13:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: في ذكرى استشهاد قادة النصر..الفياض: إثارة النعرات الطائفية في العراق أسهمت في تأخير مسيرته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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