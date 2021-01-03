2021/01/03 | 13:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الأحد، بالإطاحة في عصابة “خطيرة” بمحافظة ميسان، بعد مواجهة مسلحة.وقال المصدر، إن “شرطة ميسان أطاحت بعصابة قتل وتسليب وتجارة المخدرات في المحافظة”، مشيرا إلى أن ذلك تم “بعد مواجهة مسلحة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعصابة “خطيرة” في ميسان بعد مواجهة مسلحة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة “خطيرة” في ميسان بعد مواجهة مسلحة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة “خطيرة” في ميسان بعد مواجهة مسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).