الرافدين يصدر بيانًا بشأن الشركات والمستثمرين

2021/01/03 | 13:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجّه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بضرورة استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لهم لغرض استكمال مشاريعهم الاستثمارية.

وقال المصرف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مديره العام عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من مدراء الفروع والمندوبين في محافظات البلاد للتباحث بشأن آلية العمل المصرفي والخدمات التي تقدم للمواطنين".

وأضاف البيان أن "مدير عام المصرف شدد على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم وتنشيط القطاع الخاص في مختلف المجالات".

ودعا البيان إلى "تقديم أفضل الخدمات المصرفية للزبائن والعمل على تسهيل إجراءات معاملاتهم ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض إنجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة ومن دون عراقيل بعيدًا عن الروتين".

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