الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد

2021/01/03 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي السيلية يقدم شكره للجمهور العراقيقدم نادي السيلية القطري شكره للجمهور العراقي لمؤازرته الفريق بعد مباراته امام فريق الريان ضمن الاسبوع الثاني عشر من منافسات دوري نجوم قطر

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