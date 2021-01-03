2021/01/03 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية و الاساتذة ضمن محافظة بغداد نتج عن ذلك ضبط (٨) بنادق نوع كلاشنكوف و بندقية rbk و(٥)رمانات هجومية و(٥) مخازن عتاد و (٧٦) اطلاقة عتاد بندقية مختلف و مسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة .

حيث تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي بدون حادث يذكر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بعملية أمنية في بغداد لنزع السلاح غير المرخص) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بعملية أمنية في بغداد لنزع السلاح غير المرخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).