إصابة أشهر مذيع امريكي بفيروس كورونا

2021/01/03 | 13:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مقدم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً أصيب بفيروس كورونا المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجليس منذ أكثر من أسبوع.

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