2021/01/03 | 13:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.وقالت في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، انه “من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية و الاساتذة ضمن محافظة بغداد نتج عن ذلك ضبط (٨) بنادق نوع كلاشنكوف و بندقية RBK و(٥)رمانات هجومية و(٥) مخازن عتاد و (٧٦) اطلاقة عتاد بندقية مختلف و مسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة “.واضافت “حيث تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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