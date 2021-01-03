2021/01/03 | 13:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تنفيذ طائرات التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الكور في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال F- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك”.وأضافت أن “العملية اسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة جوية للتحالف الدولي في وادي الكور بكركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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