الاستيلاء على 5 صواريخ كاتيوشا و 50 “سبحة تفجير” غربي الانبار

2021/01/03 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، بأن القوات الامنية استولت على 5 صواريخ نوع كاتيوشا و 50 سبحة تفجير بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت صحراء قضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على 5 صواريخ نوع كاتيوشا و 50 سبحة تفجير تعود لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوية ان” القوات الامنية استولت ايضا على 44 مسطرة تفجير و 57 عبوة ناسفة على شكل غالون سعة 10 لتر معبأــ بمادة السيفور شديد الانفجار فضلا عن الاستيلاء على 2 قذيفة مدفع عيار 155 ملم”.وأوضح، أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة الصواريخ والاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”، مؤكدا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على الاسلحة “.



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