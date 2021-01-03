الوطني الكردستاني : الاقليم باع نفطه للشركات الاجنبية مقدماً وقبض امواله بشكل مسبق

2021/01/03 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني محمود سنكاوي، اليوم الأحد، عن سبب عدم تسليم كردستان النفط الى بغداد، مبينا ان الاقليم يعاني عبءاً مالياً كبيراً.وقال سنكاوي في تصريح صحفي، ان “اقليم كردستان لا يستطيع تسليم النفط الى الحكومة العراقية لأن الاقليم باع نفطه للشركات الاجنبية مقدماً وقبض على امواله بشكل مسبق”، مؤكدا […]

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