العامري من ساحة التحرير: لا استقرار في العراق بوجود القوات الأمريكية

2021/01/03 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد (3 كانون الثاني 2021)، الى العمل على إخراج ’’المحتل الأمريكي’’ في العراق.

وقال العامري في كلمة له من ساحة التحرير، وسط بغداد، انه "يجب العمل على إخراج المحتل الاميركي، و يجب تحقيق السيادة الوطنية الكاملة واخراج القوات الاميركية".

واكد بالقول "لا يمكن ان نساوم على قرار إخراج القوات الاجنبية".

وطالب العامري الحكومة العراقية بـ"العمل على جدولة انسحاب القوات الأجنبية وإعادة دور العراق القوي".

وأضاف، أنه "لا استقرار للعراق إلا بإخراج القوات الاميركية".

وتابع “يجب العمل على استعادة هيبة الدولة”، مؤكدا أن “الشهيد أبو مهدي المهندس سعى لتحقيق هذا الهدف وهو استعادة هيبة الدولة”.

وشدد العامري على ضرورة “اعادة دور العراق التاريخي في المنطقة وان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وهذا لا يمكن ان يكون من دون اخراج جيع القوات الاجنبية من العراق”، مؤكدا على “الاستمرار بدعم المقاومة والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار”.

قبل ذلك، أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن العراقيين سيبقون متوحدين تحت راية العراق والمرجعية الدينية، مشيرا الى ان القصاص من القتلة سيكون بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية.

وقال الفياض في كلمة القاها في ساحة التحرير وتابعتها إن “الجموع المليونية في ساحة التحرير اليوم تعبر عن الارادة الوطنية”، مؤكدا “أننا متوحدون تحت راية العراق والمرجعية الدينية الحكيمة التي تحضر في الملمات التي توجه وتسدد”.

وأضاف الفياض، أن “القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية”، مشيرا إلى “اننا لسنا رسل حرب ولا دعاة عنف”.

ولفت رئيس هيأة الحشد الشعبي إلى أن “ما يقوم بعض المهرولين للتطبيع هو ضعف وخواء وانعزال عن الشعوب”.​​​​​​

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