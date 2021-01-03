وكالة الاستخبارات تعلن انطلاق عملية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد

2021/01/03 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانيةو الاساتذة ضمن محافظة بغداد".

وأضاف البيان، أن العملية "نتج عنها ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف، وبندقية RBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و76 إطلاقة عتاد بندقية مختلف، ومسدس، وتجهيزات عسكرية مختلفة"، مشيراً إلى "ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي بدون حادث يذكر".

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