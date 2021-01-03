روسيا تسجل ادنى حصيلة لاصابات كورونا منذ اكثر من شهر

2021/01/03 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السلطات الروسية اليوم الاحد عن تسجيل 24150 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى مؤشر منذ 25 تشرين الثاني الماضي.ووصلت حصيلة الإصابات في روسيا إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة اليوم مقابل 447 أمس السبت.واوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا :" ان عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة".وحسب بيانات المركز، فإن 10,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.وشهدت العاصمة موسكو تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية بحالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.وتحافظ معدلات الإصابة بالفيروس في بطرسبورغ على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3,7 و3,8 ألف حالة يوميا./انتهى3

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