العامري : قرار اخراج القوات الاميركية لا مساومة عليه مهما كانت التضحيات

2021/01/03 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، انه لا يمكن المساومة على قرار اخراج القوات الأميركية مهما كانت التضحيات.وقال العامري في كلمة القاها خلال تظاهرة السيادة والوفاء للقادة الشهداء في ساحة التحرير:" يجب تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وإخراج القوات الأميركية .وهذا الامر لا يمكن المساومة عليه مهما كانت التضحيات".وأضاف انه : " يجب العمل على استعادة هيبة الدولة "، مؤكدا أن : الشهيد أبو مهدي المهندسعمل لتحقيق هذا الهدف وهو استعادة هيبة الدولة".وشدد العامري على ضرورة : اعادة دور العراق التاريخي في المنطقة"، مبينا :" ان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة .وهذا لا يمكن ان يكون من دون اخراج جيع القوات الاجنبية من العراق"، مؤكدا استمرار دعم المقاومة والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار.ولفت إلى أن : الشهيدين المهندس وسليماني يمثلان مدرسة جهادية ستنجب الاف الشباب الرسالي المضحي ، ليس في العراق فقط بل بكل العالم، مبينا :" ان الحشد الشعبي سيبقى جنبا الى جنب مع القوات الامنية لتحقيق السيادة الكاملة للعراق ودفع الشبهات والمؤامرات"./انتهى3

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