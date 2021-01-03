رؤيتان ابراهيميتان: بدئية وختامية راهنه؟ - عبدالامير الركابي

2021/01/03 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي رؤيتان إبراهيميتان: بدئية وختاميه راهنه؟عبدالاميرالركابي اطلقت المجتمعية العليا التحولية الرافدينيه الرؤية الأولى، الرؤية الكونية "الابراهيميه النبوية" ضمن سياق الصراعية الازدواجية الكيانيه، بين المجتمعية السومرية، التي لاتتجسد ارضويا، والمكون الكياني الثاني الأحادي، وتوقف الصراع دون تحقق التحول المجتمعي، لتعذره في حينه، ماقد أحال المعركة التحولية الى زمن قادم اخر، يسد فيه النقص المانع ......





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