العامري من ساحة التحرير: نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية

2021/01/03 | 13:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الأحد، الوقوف ضد مشاريع التطبيع مع اسرائيل، فيما بين أن فلسطين ستبقى عربية.وذكر العامري في كلمة له من ساحة التحرير وسط بغداد، في تظاهرة نُظمت في الذكرى الأولى لاغتيال المهندس وسليماني: “نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس”، قائلاً: “لقادة النصر مواقف بطولية في […]

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