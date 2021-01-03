بعد استهداف منزل بيلوسي.. تعرض منزل زعيم الجمهوريين للتخريب

2021/01/03 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مخربون منزلَي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بكتابات على الجدران ودم مزيف ورأس خنزير، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

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