مواطنون يقطعون الطرق المؤدية لمستودع الفاو النفطي

2021/01/03 | 13:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد، على قطع الطرق المؤدية لمستودع الفاو النفطي، في محافظة البصرة، للمطالبة بتعيينهم.وقال عبد الله النصارى أحد المتظاهرين، إن “تظاهراتنا مستمرة لحين تحقيق مطالبنا وهي أدراجنا ضمن العقود الوزارية التي تم تخصيصها على محافظة البصرة والبالغة مئتين عقد”.وأضاف النصارى، أن “وزارة النفط وشركة نفط البصرة، أهملت كتاب ديوان المحافظة الخاص بتشغيلنا وفق طلب حاجة المستودع، وفوجئنا بالمماطلة من قبل شركة نفط البصرة ووزارة النفط”، مشيراً إلى أن المتظاهرين “قطعوا الابواب الأربعة للمستودع ولم يسمحوا للموظفين بمزاولة عملهم”.يذكر أن ديوان محافظة البصرة أطلق مطلع عام 2020، ثلاثين ألف درجة وظيفية في مختلف القطاعات […]

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