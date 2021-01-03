2021/01/03 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت مديرية المرور العامة، الاحد، عن موعد اعادة افتتاح الطرق التي اغلقت ضمن الخطة الخاصة بحماية التظاهرات بذكرى استشهاد قادة النصر.وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن” بعض الطرق التي تم قطعها في جانبي الكرخ والرصافة سيعاد افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء اليوم”.واشار إسماعيل الى ان “كثافة السير يحتاج وقتاً لتنظيمه لتكون هناك انسيابية عالية في الحركة”.وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، امس السبت، عن قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد موعد إعادة افتتاح الطرق المقطوعة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد موعد إعادة افتتاح الطرق المقطوعة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).