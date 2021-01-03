اليمن.. مسيرة حاشدة في صعدة “وفاءً لدماء الشهداء”

2021/01/03 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..خرجت، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة بمشاركة شعبية ورسمية واسعة تحت شعار (الوفاء لدماء الشهداء)، وذلك في اختتام الذكرى السنوية للشهيد.واحتشد المتظاهرون إلى أكبر شوارع المدينة قادمين من مختلف مديريات المحافظة بما في ذلك المديريات الحدودية البعيدة.وحمل المتظاهرون شعارات الحرية المناهضة للهيمنة الأمريكية والمنددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة، وصور الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي وصور الشهداء القادة، كما حمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء من أقاربهم.وردد المشاركون هتافات منها “من صعدة إلى بغداد..



درب واحد للاستقلال “، “بدماء الشهداء الأبرار..



عمدنا نهجا ومسار “، “هبوا صفا يا أنصار”، “هذا طريق الصماد..



نمضي في طريق الجهاد”، “يا شهيد يا شهيد..



عن خطاكم لن نحيد”، “وعهدا يا سليماني..



أن نقتص من الجاني”.وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية، استذكرت شهداءنا الأبرار الذين فازوا بالحياة الأبدية وهم في مواجهة المستكبرين والطغاة، وكيف نستلهم من تضحياته الشهداء وعظمتهم دروسا لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومواجهة المستكبرين والطغاة.وأكد بيان المسيرة الختامية لذكرى الشهيد السنوية أن الشهداء حققوا لنا الأمن والاستقرار وهم يقدموا ارواحهم في سبيل الله وهم منبع ومدرسة عطاء.وقال البيان إن الشهداء اختصهم الله بوسام الكرامة ونحن اليوم نقف مستلهمين تضحياتهم وهم يلقنون العدو ويرفعون الأمة والمستضعفين، مشددا على أن الشهداء ليسوا صرعى حرب عبثية إنما شهداء في الموقف الحق وقضية عادلة في مرحلة سقطت فيها الأقنعة عن الوجوه.وأضاف أن خصمنا وأعدائنا هم أولئك الأمريكيين و”الإسرائيليين” ومن يدور في فلكهم، مؤكدا أن واقعنا اليوم تتجلى فيه الحقائق وعلينا أن نتحرك تحرك إيماني قرآني فالشهداء خرجوا لنصرة الحق والدين.



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