المرور العامة تحدد موعد إعادة افتتاح الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد

2021/01/03 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت مديرية المرور العامة عن موعد اعادة افتتاح الطرق التي اغلقت ضمن الخطة الخاصة بحماية التظاهرات اليوم الاحد في العاصمة العراقية بغداد “.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل في تصريح صحفي اليوم الاحد: إن” بعض الطرق التي تم قطعها في جانبي الكرخ والرصافة سيعاد افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء اليوم”.

واشار الى ان كثافة السير يحتاج وقتاً لتنظيمه لتكون هناك انسيابية عالية في الحركة”.

واعلنت مديرية المرور العامة، امس السبت، قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد اليوم الاحد.

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