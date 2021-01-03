أساسيّات في تشكيل النصّ - سليمان جبران

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران سليمان جبران:أساسيّات في تشكيل النصّ سقى الله أيّام التعليم البعيدة! في كلّ صفّ، مِن المدارس الثانويّة، كنتُ أدخله لأوّل مرّة ، لا بدّ لنا في لقائنا الأوّل ذاك، مِنْ التذكير بكتابة الهمزة، والحدّ الأدنى مِن التشيكل في النصّ الصحفي! واليوم أجدني مضطرّا، مع بعض الخجل، إلى نشْر محتوى الدرس الأوّل ذاك على القرّاء جميعا.



أقدّم اعتذاري سلفا! التنوين: التنوين هو عبارة عن نون ......





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