تغريبة حاتم علي - ثائر أبوصالح

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح لا تسل عَـن سَلامَته رُوحُـهُ فَــوقَ راحَتـِـــهبَــدَّلتـــــــهُ هُمُـــومُـــه کَفنَــــاً مِــن وِسادَتِــهصــامِتٌ لَو تَکَلَّــــــما لَفَــظَ النَّــارَ وَ الـــدَّمــاقُـل لِمَن عابَ صَمتَه خُـلِقَ الحَـــزمُ أبکَـــماوَ أخُــو الحَزمِ لَم تَزل يـَده تَسبـِــقُ الفَــــمالا تلوموه، قـَـد رَأی مَنــهَجَ الحَــقِّ مُظلــماوَ بـِـــلادَاً أحَبـَّــــــــها رُکنـُ ......





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