libido ومقياس التحضر في الدول وقضايا الاغتصاب - هاله ابوليل

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل الليبدو ومقياس التحضر لا يمكن ان تقاس نسبة تحضر الدول الا بدراسة سلوكيات افرادها في التعامل مع الفراش الزوجي وبنسبة التحرش السنوية و بنسبة الاغتصاب المرتفعة أو القليلة .ربما ما جعلني اكتب هذه المقالة هو طيف تلك الفتاة المصابة بعينها اليسرى وهي تبكي في المشفى.كان ذلك في احد تلك الايام الغابرة حيث اتصلت بي صديقتي مسؤولة قسم الاطفال لتخبرني انها بصدد المرور علي للذهاب للمستشفى لأن ......





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