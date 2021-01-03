2021/01/03 | 14:15 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع عن ضبط القوات الأمنية اثنتي عشر شاحنة محملة بالسكراب كانت معدة للتهريب الى أربيل.

وقال المصدر إن”الجهات الأمنية و الرقابية قامت بحجز الشاحنات ليلة يوم الخميس الماضي ليلة رأس السنة الجديدة كانت تروم نقل سكراب مهرب إلى محافظة أربيل محملة من موقع وزارة الصناعة والمعادن شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية.

وأضاف المصدر ان” المسؤولين عن التهريب ارادوا تبرير تهريبهم بحجة الاستفادة من السكراب في خطوط الشركة العامة للصناعات الفولاذية الانتاجية”، مشيرًا إلى أن الغاية هي ليست الاستفادة وإنما تهريب السكراب إلى محافظة اربيل بشكل غير قانوني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 12 شاحنة محملة بالسكراب المهرب من احدى دوائر الدولة في ديالى الى اربيل 7 SKY TV.

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