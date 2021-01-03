مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مميت بين النجف وكربلاء

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر أمني من محافظة كربلاء، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، بمصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري على الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعيهما، وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء".

وأوضح، أن "حادث السير الذي نجم عنه سقوط عدد من الضحايا، حدث بسبب اصطدام سيارة نوع دوج، بأخرى نوع هونداي".

وتحدث العديد من حوادث السير في الطرق الدولية، والداخلية، وينجم عنها مصرع العديد من الأشخاص، إضافة إلى إصابة آخرين.

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