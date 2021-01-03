المرور تحدد موعد إعادة افتتاح الطرق التي أغلقت في بغداد

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، موعد إعادة افتتاح الطرق التي اغلقت ضمن الخطة الخاصة بحماية التظاهرات بذكرى اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل لوكالة الانباء العراقية، إن "بعض الطرق التي تم قطعها في جانبي الكرخ والرصافة سيعاد افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وأشار إلى أن "كثافة السير تحتاج إلى وقت لتنظيمه، من أجل أن تكون هناك انسيابية عالية في الحركة".

وأعلنت مديرية المرور يوم أمس، القطوعات في جانب الرصافة التي تمثلت بما يلي: (الطريق من الخط السريع اعلى النهضة، والطريق من الخط السريع باتجاه ملعب الشعب، ومن ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير، ومن ساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيران، ومن تقاطع الاتصالات باتجاه اسفل جسر الجمهورية، ومن تقاطع الفنادق باتجاه جسر الجمهورية، ومن ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس باتجاه ساحة النصر وصولاً لساحة التحرير، ومن تقاطع التربية باتجاه ساحة الطيران، وقرطبة باتجاه الطيران، ومن مول النخيل باتجاه قرطبة".ولفتت الى أن "قطوعات الكرخ تمثلت بشارع المطار ذهاباً وإياباً".

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