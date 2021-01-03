2021/01/03 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن إعادة فتح بعض الطرق التي تم قطعها اليوم بالرابعة عصرا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن إعادة فتح بعض الطرق التي تم قطعها اليوم بالرابعة عصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).