الحكيم يبحث مع الكعبي القوانين ذات التماس بالشأن الانتخابي

2021/01/03 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف /عراقيون/عمار الحكيم مع نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، القوانين ذات التماس بالشأن الانتخابي.واكد الحكيم خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وعضوية عدد من النواب من كتل مختلفة أهميّة تنسيق المواقف بما يتعلق بالقوانين المهمة ذات التماس المباشر مع الاستحقاق الإنتخابي القادم داعيا الى حسم موضوعة تعديل قانون المحكمة الإتحادية لما للمحكمة من دور أساس في شرعية الإنتخابات القادمة، وتشريع قانون الموازنة العامة والاسراع باقرارها مع مراعاة الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود والتأكد من عدم وجود نفقات غير ضرورية فيها .وشدد الحكيم على اهمية حماية الطبقات المحرومة في اي إجراء اقتصادي ومكافحة الفساد وحماية المنتج المحلي ودعم القطاع الخاص./انتهى7

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