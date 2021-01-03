الكشف عن سبب غياب ثنائي القيثارة عن اسود الرافدين

2021/01/03 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتغيب ثنائي دفاع نادي الشرطة علي فائز وسعد ناطق عن قائمة المنتخب الوطني بكرة القدم لمباراة الامارات.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “غياب ثنائي الشرطة عن المباراة لا يعود لأسباب فنية وانما لأسباب اخرى”.

واوضح ان “علي فائز سيغيب بسبب الاصابة التي تعرض لها في الفترة الاخيرة، فيما سيغيب سعد ناطق بسبب وجود مشكلة في جواز سفره”.

يذكر ان كاتانيتش استدعى مجموعة من اللاعبين الشباب المحللين لتمثيل المنتخب الوطني.



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