تعرف على جدول الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

2021/01/03 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، جدول رحلاتها ليوم غد الأثنين.وبحسب بيان مقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه “شمل الجدول 34 رحلة ذهاباً وإياباً لوجهات داخلية وخارجية”.

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