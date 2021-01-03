المرور العامة: سيعاد فتح بعض الطرق في بغداد الساعة الرابعة عصرا

2021/01/03 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت مديرية المرور العامة، موعد اعادة افتتاح الطرق التي اغلقت ضمن الخطة الخاصة بحماية التظاهرات بذكرى استشهاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل لوكالة الانباء العراقية، ان “بعض الطرق التي تم قطعها في جانبي الكرخ والرصافة سيعاد افتتاحها في الساعة الرابعة من …

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