في بغداد.. عملية لنزع السلاح غير المرخص

2021/01/03 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.وقالت في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية …

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