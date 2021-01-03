رمزية خيط “الباسمباري” في عيد الباتزمية

2021/01/03 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر عربو اليوسفاني للايزيدية اعياد دينية ذات طابع خاص ومنها عيد “الباتزمية” وهو عيد خاص لعشائر “جيلكا”، يحتفل به لمدة سبعة ايام، تعود جذور هذا العيد الى آلاف السنين ويسمى ايضاً (بعيد سارسال، طاؤوس ملك، عيد بير آلي) وقد قام “بير آلي” احد اصحابنا بإحياء هذا العيد بين أبناء عشائر جيلكا واوصى مريديه، اي اتباعه، …

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