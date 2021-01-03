2021/01/03 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد يسعى للحصول على خدمات النجم البلجيكي، إيدن هازارد، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد.. هل يرحل هازارد إلى إيطاليا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد.. هل يرحل هازارد إلى إيطاليا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).