الداخلية: خطة حماية تظاهرة السيادة تسير بانسيابية عالية

2021/01/03 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الداخلية، الاحد، أن الخطة الأمنية الخاصة بالتظاهرات الخاصة بذكرى استشهاد قادة النصر في ساحة التحرير تسير بانسيابية عالية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطة الأمنية المخصصة لحماية التظاهرات الخاصة بالذكرى الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه تسير بانسيابية عالية ولم يسجل حتى الآن أي حادث”.وأضاف المحنا، أن “ القوات الأمنية منذ أيام مهتمة بالممارسات الأمنية والتدريبات اللازمة”، لافتاً إلى أن “أماكن التظاهرات في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها”.



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