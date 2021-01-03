انخفاض جديد بعدد الاصابات بكورونا في العراق.. رقم لم يسجل منذ حزيران الماضي!

2021/01/03 | 14:27 - المصدر: يس عراق

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2021-01-03

وزراة الصحة والبيئة تسجل انخفاضا ملحوظا بعدد الاصابات ٧٤٢ اصابة فقط ويعتبر الاقل منذ ٤ حزيران ٢٠٢٠

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