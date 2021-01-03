الانتهاء من التصاميم العمرانية الحديثة لمناطق شرقي الرمادي

2021/01/03 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاحد، الانتهاء من التصاميم العمرانية الحديثة لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية احالت عام 2012 مشروع تصميم قضاءي الحبانية والخالدية شرقي مدينة الرمادي، الى احد المكاتب الاستشارية لغرض وضع احدث التصاميم العمرانية لتلك المناطق التي تعد من اهم مناطق جذب الاستثمار لوقوع بعض مناطقها على ضفاف نهر الفرات وجمال طبيعتها فضلا على انهاء تضم مناطق زراعية وصناعية عديدة “.واضاف ان” التصاميم العمرانية الجديدة خصصت مساحة كبيرة لإنشاء مطار جديد فضلا عن تخصيص اراضي شاسعة لإنشاء مجمعات سكنية لمعالجة ازمة السكن بالإضافة الى انشاء مشاريع متنوعة تقام لأول مرة في المحافظة ، مبينا ان” التصاميم الجديدة لتلك المناطق راعت الزيادة السكانية والتطور الحديث في مختلف المشاريع ، موضحا ان” شركات استثمارية اجنبية وخليجية ابدت رغبتها في الحصول على فرص استثمارية للمشاريع التي تم تخصيصها وفق التصاميم العمرانية الجديدة “.يشار الى ان حكومة الانبار المحلية عرضت مشاريع التصاميم العمرانية الجديدة لكافة مدن المحافظة الى المكاتب الهندسية الاستشارية لغرض وضع تصاميم حديثة تراعي التطور الحديث للمدن “.



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