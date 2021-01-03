بالفيديو.. نائبان يتظاهران أمام السفارة الأميركية في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

2021/01/03 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

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نائبان يتظاهران امام السفارة الأميركية

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطعا مصورا يظهر فيه النائبان في البرلمان العراقي، حسن فدعم ويوسف الكلابي، وهما يتظاهران أمام السفارة الأميركية ببغداد في ذكرى مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وبحسب الفيديو، الذي تم تداوله اليوم، 3 كانون الثاني 2021، فقد علق النائب حسن فدعم، على اعتصامه مع النائب يوسف الكلابي، واصفا السفارة الأميركية بـ"سفارة الشر" وهدد بأخذ "الثأر" منها ردا على الضربة الأميركية العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

جدير بالذكر ان ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شهدت توافد الآلاف في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، حيث أكدت قيادة شرطة بغداد، المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة.

نائبان في البرلمان العراقي حسن فدعم و يوسف الكلابي يحملان لافتة تصف #ترامب بـ"الارهابي" من امام السفارة الامريكية المحصنة في #بغداد pic.twitter.com/OQw7DjIKxK

— قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2021

ر.إ

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