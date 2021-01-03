مستشار رئيس الوزراء: موعد الانتخابات ثابت وإجرائها حصراً بيد المفوضية

2021/01/03 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في السادس من حزيران المقبل "ثابت".

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