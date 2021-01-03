العشرات من جماهير الصقور يتظاهرون امام مقر النادي

2021/01/03 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادنظم العشرات من جماهير نادي القوة الجوية، تظاهرة امام مقر النادي بسبب عقد ابرمته الشركة مع احدى الشركات الخاصة بالتسويق والانتاج التلفزيوني.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن جماھیر نادي القوة الجویة تظاهروا اليوم امام مقر النادي لإعلان موقفهم الرافض لتعاقد الادارة مع شركة الاضواء للإنتاج والتسويق التلفزيوني.

واوضح ان شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اوعز بمنع دخول الجمهور والاعلاميين الى مقر لإكمال تظاهرهم.

يذكر ان نادي القوة الجوية قد ابرم عقد شراكة مع شركة الاضواء الناقل الحصري للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.



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