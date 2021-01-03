السليمانية تحتضن بطولة الدوري العراقي الممتاز للطائرة

2021/01/03 | 14:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنطلق مباريات المجموعة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة غدا الاثنين في قاعة نادي البيشمركة بمدينة السليمانية.

وتتضمن المجموعة الاولى سبعة فرق، وعدا مشاركة البيشمركة بطل الموسم الماضي، فان نادي دوكان سيكون ضيفا جديدا على الدوري.

وتستمر المباريات حتى يوم الجمعة المقبل في ثلاثة اوقات مختلفة من الساعة 12 ظهرا والثانية-الرابعة بعد الظهر.

وتتأهل اربعة فرق للمرحلة المقبلة وتشكيل ثمانية فرق للمرحلة المقبلة مع اربعة فرق المجموعة الثانية.

PUKmedia خاص

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