2021/01/03 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأقل منذ حزيران الماضي..العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأقل منذ حزيران الماضي.. العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأقل منذ حزيران الماضي.. العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).