الكعبي : سنعمل مع الجهات المعنية لتفعيل عمل لجنة تلقي شكاوى المسيحيين داخل البلاد وخارجه

2021/01/03 | 14:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ان اللجنة التي وجه بتشكيلها سماحة السيد مقتدى الصدر ” اعزه الله ” لتلقي شكاوى الاخوة المسيحيين والمتعلقة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة ، بدأت بعملها اليوم استجابة ودعما للمبادرة الانسانية للسيد الصدر ” اعزه الله ” ووضع الاجراءات العملية المتفق عليها موضع التنفيذ.

وقال الكعبي في بيان اليوم الاحد وتلقت “خبر برس” نسخة منه : اننا سنعمل مع الأخوة اعضاء اللجنة الكرام على تفعيل عمل هذه اللجنة عبر تلقي شكاوى الأخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجه عبر العناوين المبينة اسفل هذا البيان ، والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية و الحكومية لمحاسبة كل من يثبت تجاوزه واعتداءه على ممتلكات ” شركاء الوطن ” .

ودعا الكعبي وزارة الخارجية للتعاون من خلال البعثات الدبلوماسية الموجودة في دول الخارج بشأن موضوعة استلام شكاوي الاخوة المسيحيين الموجودين في كافة انحاء العالم وتقديم الوثائق التي تثبث اغتصاب ممتلكاتهم وعقاراتهم ، للاسراع في استردادها عبر القنوات القضائية والقانونية ، فيما طالب وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها للتعاون لهذا الغرض ايضا .

ووجه النائب الاول لرئيس المجلس الدعوة لكل المسيحيين داخل العراق وخارجه للتواصل مع اللجنة من خلال البريد الالكتروني[email protected]

ورقم الهاتف / الواتساب 07807709783 ، على ان يتم تزويد السادة اعضاء اللجنة الكريمة بكامل الاوراق الثبوتية .

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