وزارة الصحة تسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بكورونا.. هو الأقل منذ حزيران الماضي

2021/01/03 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تسجيل انخفاض في مؤشر الإصابات اليومي بفيروس كورونا، مقارنة بشهر حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، "سجلت الكوادر الصحية انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم حيث بلغت ٧٤٢ إصابة فقط".

وبين، أن "هذه الحصيلة اليومية تعتبر الأقل منذ ٤ حزيران ٢٠٢٠".

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