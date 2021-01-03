ايران تنفذ حكم الاعدام بشخصين ادينا بالارهاب

2021/01/03 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت ايران فجر اليوم الاحد حكم الاعدام

بشخصين متهمين بالارهاب بعد ادانتهما

بتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات.

وذكرت وكالة فارس بيانا عن العلاقات

العامة بعدلية محافظة سيستان وبلوشستان

الايرانيتين " انه تم

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