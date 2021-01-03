الصحة تعلن وصول أدوية علاج كورونا

2021/01/03 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن وصول وجبة

جديدة من أدوية علاج كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير

الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد عباس

التميمي وباشراف مباشر

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