تصريح من الداخلية حول خطة حماية تظاهرات التحرير

2021/01/03 | 14:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الداخلية، الأحد، أن الخطة الأمنية الخاصة بالتظاهرات الخاصة بذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه في ساحة التحرير تسير بانسيابية عالية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الخطة الأمنية المخصصة لحماية التظاهرات الخاصة بالذكرى الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه تسير بانسيابية عالية […]

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