2021/01/03 | 14:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ان اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد مقتدى الصدر لتلقي شكاوى الاخوة المسيحيين والمتعلقة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة ، بدأت بعملها اليوم استجابة ودعما للمبادرة الانسانية ووضع الاجراءات العملية المتفق عليها موضع التنفيذ.

وقال الكعبي في بيان تلقته قناة (7sky) اننا سنعمل مع الأخوة اعضاء اللجنة على تفعيل عمل هذه اللجنة عبر تلقي شكاوى الأخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجه عبر العناوين المبينة اسفل هذا البيان ، والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية و الحكومية لمحاسبة كل من يثبت تجاوزه واعتداءه على ممتلكات ” شركاء الوطن ” .

ودعا الكعبي وزارة الخارجية للتعاون من خلال البعثات الدبلوماسية الموجودة في دول الخارج بشأن موضوعة استلام شكاوي الاخوة المسيحيين الموجودين في كافة انحاء العالم وتقديم الوثائق التي تثبت اغتصاب ممتلكاتهم وعقاراتهم، للإسراع في استردادها عبر القنوات القضائية والقانونية، فيما طالب وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها للتعاون لهذا الغرض أيضا.

ووجه الكعبي الدعوة لكل المسيحيين داخل العراق وخارجه للتواصل مع اللجنة من خلال البريد الالكتروني

alsadrnajaf@gmail.com

ورقم الهاتف / الواتساب 07807709783 ، على ان يتم تزويد السادة اعضاء اللجنة الكريمة بكامل الاوراق الثبوتية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بعقارات المسيحيين المغصوبة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بعقارات المسيحيين المغصوبة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بعقارات المسيحيين المغصوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).